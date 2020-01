Trigoria, striscione contro Zaniolo: "Come Rocca, zoppo de Roma" (FOTO e VIDEO)

Nella notte davanti i cancelli di Trigoria è apparso uno striscione contro Nicolò Zaniolo, sul quale si può leggere: "Zaniolo come Rocca... Zoppo de Roma". Il gesto è stato poi immortalato e diffuso in rete. Un azione portata a termine da tifosi laziali che in vista del derby di domani pomeriggio, previsto allo stadio Olimpico alle ore 18, hanno deciso di prendere in giro il numero 22 giallorosso costretto a rimanere fuori dal campo a causa di un infortunio.