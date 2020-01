LIVE - Trigoria, i tifosi caricano la squadra in vista del derby (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA E. ZOTTI - La Roma si prepara a svolgere l'ultimo allenamento di rifinitura in vista del derby in programma domani alle 18. Gli uomini di Fonseca arrivano da una vittoria convincente in campionato contro il Genoa a Marassi, e una sconfitta ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus. Per caricare la squadra fuori dai cancelli del centro sportivo Fulvio Bernardini sono arrivati circa 800 tifosi giallorossi. La società ha deciso che i tifosi potranno entrare nel centro sportivo per salutare la squadra prima della rifinitura.

11:28 - I tifosi sono stipati all'esterno dell'ingresso del campo Di Bartolomei dove tra qualche minuto saranno fatti entrare per salutare la squadra che sta scendendo in campo in vista della rifinitura.