Calciomercato Roma, confermate per lunedì le visite mediche di Ibanez

Una trattativa ormai già chiusa da diversi giorni quella tra Roma ed Atalanta per portare in giallorosso Roger Ibanez. Restava da capire quando il centrale difensivo brasiliano potesse effettivamente sottoporsi alle visite mediche, così da ufficializzare il trasferimento nel club della Capitale. Stando a quanto riportato dal sito dell'esperto di calciomercato, e come già circolato nei giorni scorsi, sono state confermate per lunedì le visite mediche di Ibanez a Villa Stuart, atteso quindi a Roma tra domenica 26 e lunedì 27 gennaio.

