Calciomercato Roma: slittano le visite mediche di Ibanez. Ieri scambio di documenti con l'Atalanta

Sembravano dover essere oggi le visite mediche di Ibanez, difensore dell'Atalanta in procinto di passare alla Roma. L'operazione per il brasiliano non pare in discussione, con i club che ieri si sono scambiati alcuni documenti per il trasferimento, ma per le visite mediche bisognerà attendere ancora. Probabile che slittino a lunedì, come fa sapere Filippo Biafora su Twitter.

