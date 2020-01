Calciomercato Roma: su Carles Perez Roma in vantaggio ma c'è l'interesse anche del Betis

ESCLUSIVA LR24.IT - Alla ricerca di un rinforzo in attacco, in grado di sostituire Nicolò Zaniolo, la Roma ha messo nel mirino Carles Perez del Barcellona. E', infatti, di ieri la notizia dell'accelerata del club giallorosso sul talento della 'Masia' dei blaugrana. Nei giorni scorsi, però, come appreso in esclusiva da LAROMA24.IT, anche il Betis Siviglia si è interessato al prestito del classe 1998.

Il ds giallorosso Petrachi sembrerebbe in vantaggio per accaparrarsi Perez, ma il Betis conta sugli ottimi rapporti con il Barcellona considerando anche l'ultima operazione conclusa tra i due club, che risale a fine dicembre e che ha visto Carles Aleñá, altro prodotto della 'cantera', trasferirsi in prestito secco ai biancoverdi.

MDR