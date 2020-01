AUSTINI: «Nel derby conterà la testa» - ORSI: «Mertens ideale per la Roma»

-1 al derby. Momento cruciale della stagione per la Roma, uscita ridimensionata e con meno certezze dopo la mesta uscita di scena dalla Coppa Italia. Stavolta in palio c'è anche una chance di riscatto per risalire la classifica in ottica quarto posto. "E' il derby più squilibrato degli ultimi anni", secondo Sandro Sabatini. "Conterà la testa, serve una partita di intelligenza e carattere", il parere di Alessandro Austini.

Occhio anche al mercato, con Carles Perez in arrivo. "Ma perché la Roma non prende Mertens? Sarebbe l'ideale", il consiglio di Fernando Orsi.

Perez è un grande prospetto e visto che esce dal Barcellona ha qualche credenziale in più. Ma la Roma perché non prende Mertens? Sarebbe l’ideale (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Momento delicato per la Roma, dopo le sconfitte e gli infortuni. Tatticamente Fonseca deve mettere di più qualcosa a centrocampo, ma non Mancini. Deve trovare nuove energie in mezzo al gruppo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La storia del derby ci dice che ci sono sempre delle insidie, ma in campo spesso chi gioca meglio alla fine vince. Secondo me c’è una netta differenza tra le due squadre (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma è la squadra più difficile da affrontare in questo momento, ma la Lazio parte favorita (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il derby è il più squilibrato degli ultimi anni, ma anche quello a più alta quota di classifica. Lo stato d’animo delle due squadre è differente, la Lazio è rilanciata e non ha infortuni, la Roma si è rilanciata ma è falcidiata da infortuni (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La stagione della Roma fino a questo momento non è negativa, nonostante gli alti e i bassi. L'obiettivo è arrivare quarta ed è quarta. Perdere il derby però può spostarti tanto, soprattutto mentalmente (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma dovrà fare una partita intelligente e di carattere. La testa conta tanto, con quella puoi colmare tutti i limiti che ci sono oggi a livello tecnico e tattico. Loro in partenza hanno un vantaggio di coraggio vista la situazione di classifica (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)