Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Valencia versa 1 milione all'Elche e si assicura Villar

Non solo l'esterno, ma anche un rinforzo a centrocampo: gli obiettivi di mercato della Roma. Il nome caldo è Gonzalo Villar in forza all'Elche, che per accaparrarselo la Roma ha offerto al club spagnolo 5 milioni di euro. Come scrivono in Spagna, però, il Valencia, che vanta un diritto di prelazione sul classe 1998, avrebbe deciso di versare un milione di euro nelle casse dell'Elche, proprietario del 20% del cartellino, per non perdere il giocatore.

A prendere tale decisione il neo ds del Valencia, Cesar Sanchez. Mentre l'Elche, che vorrebbe tenere il giocatore fino al termine della stagione, spera nella soluzione Valencia, la Roma, che ha già l'accordo per un contratto di quattro anni con il centrocampista spagnolo, è in attesa e spera che l'operazione possa concludersi.

(as.com)

