Instagram, Fonseca ringrazia i tifosi: "Siete il 12° uomo in campo, la vostra passione è unica. Mai sentita un'emozione del genere in carriera" (VIDEO)

Alla vigilia del derby in programma domani alle 18 all'Olimpico, la Roma ha ricevuto il sostegno e l'abbraccio a Trigoria dei tifosi. Su Instagram il tecnico romanista ha ringraziato i presenti e racchiuso in poche righe l'emozione provata: "Voi siete il vero dodicesimo uomo. La vostra passione è unica, oggi mi avete fatto venire i brividi. In tanti anni di carriera, non ho mai sentito un sostegno così forte e una emozione del genere. Nel calcio tutto può succedere, ma faremmo tutto per rendervi orgogliosi di noi. Grazie di cuore a tutti!".