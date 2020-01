La Roma è forte su Januzaj, l'agente a LR24: "Speriamo di definire in tempi brevi". Primi contatti con l'Udinese per Mandragora. Piace il terzino Christie, il procuratore: "Potenziale operazione per giugno"

Manca una settimana esatta alla chiusura del calciomercato e in casa Roma si aspetta ancora l'esterno offensivo e il centrocampista che possano rimpiazzare Zaniolo e Diawara infortunati. Per l'attaccante il nome su cui sta lavorando il d.s. Petrachi è quello di Januzaj, come confermato dall'agente del giocatore intervenuto in esclusiva alla redazione de LaRoma24.it: "Speriamo di definire il tutto in pochi giorni". Per il mediano i giallorossi hanno avviato i primi contatti con l'Udinese per Madragora, ma rimane sempre viva la pista Villar. Si è parlato anche di un possibile rinforzo nel ruolo di terzino, con l'interesse per Christie del Fulham ma, come rivelato dal procuratore dell'irlandese alla redazione de LaRoma24.it, "Si tratta di una potenziale operazione per la finestra di mercato estiva".

In attesa dei rinforzi che arriveranno dal mercato, Fonseca sta studiando le possibili soluzioni da adottare contro la Lazio, contando i pezzi rimasti. Tra le ipotesi c’è quella di avanzare Mancini a centrocampo, con Fazio o Cetin al fianco di Smalling. Intanto nella seduta mattutina si sono rivisti per parte dell'allenamento Perotti e Pastore, con Mirante tornato a lavorare in gruppo. Chi sarà sicuramente a disposizione per il derby è Veretout il quale, in un'intervista rilasciata giorni fa ai media francesi, ha fissato gli obiettivi della Roma di questa stagione: "Dobbiamo tornare in Champions e arrivare in fondo all'Europa League".

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT – ROMA INCEROTTATA: FONSECA PREPARA UN’ALTRA RIVOLUZIONE

CORSERA – ROMA, FONSECA E ANNO ZERO. SONO IN DISCUSSIONE ANCHE DZEKO E KOLAROV

VERETOUT: "LUSINGATO DI INDOSSARE QUESTA MAGLIA. L’OBIETTIVO È ARRIVARE IN FONDO ALL'EUROPA LEAGUE"

AG. JANUZAJ A LR24: "SIAMO IN CONTATTO CON LA ROMA, SPERIAMO DI DEFINIRE A BREVE. PRESTITO ONEROSO? UNA POSSIBILITÀ"

CALCIOMERCATO ROMA: CONTATTI CON L'UDINESE PER MANDRAGORA. SUL CENTROCAMPISTA C'È ANCHE LA FIORENTINA

CALCIOMERCATO ROMA, L'ALLENATORE DELL'ELCHE CONFERMA L'INTERESSE PER VILLAR: "C’È UN'OFFERTA IMPORTANTE"

PRIMAVERA, CHIEVO-ROMA 2-2: I GIALLOROSSI REAGISCONO NELLA RIPRESA E PORTANO A CASA UN PAREGGIO

TRIGORIA: PEROTTI E PASTORE SVOLGONO PARTE DELLA SEDUTA IN GRUPPO. TERAPIE PER DIAWARA (FOTO)

CALCIOMERCATO ROMA, AG. CHRISTIE A LR24: "ROMA E BOLOGNA HANNO MOSTRATO INTERESSE. SI TRATTA DI UNA POTENZIALE OPERAZIONE PER GIUGNO"

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DELL'ETERE ROMANO