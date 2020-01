AUSTINI: "La rosa della Roma non si può neanche paragonare a quella della Lazio" - RENGA: "Bocciare solo Florenzi è illogico"

Domenica la Roma affronterà il derby dopo la gara di Coppa Italia contro la Juventus. La partita con la Lazio rappresenta il centro delle discussioni dell'etere romano. Giovanni Parisi sottolinea l'importanza della gara: "Il derby può diventare un bivio importantissimo che può darti qualcosa in più nel proseguo della stagione". Mario Mattioli è pessimista riguardo il derby: "La Lazio è troppo più forte. Immagino il duello Lazzari-Kolarov". Mentre Alessandro Austini non è dello stesso pensiero: "E’ un paradosso avere questa paura del derby".

Infine, la ricerca di un sostituto di Diawara continua e Stefano Raucci ha mostrato la sua incertezza circa Villar: "Forse ci sarebbe bisogno di altro. Diciamo la verità, è un po’ una scommessa".

Mandragora non è facile. Januzaj penso di sì. Lo sprint fra lui e Dilrosun vede il belgain vantaggio. È un giocatore che segna meno di Kalinic però. Januzaj può venire in prestito con diritto che poi non eserciti mentre Mandragora lo devi pagare (FRANCESCO BALZANI, CentroSuonoSport Te la do io Tokyo 101.5)

È inutile negarlo. Il derby rappresenta un fattore moltiplicatore dal punto di vista psicologico fenomenale. Sia che lo vinci che lo perdi. Il pareggio sarebbe l'unico risultato che lascerebbe le cose inalterate. Guardando la situazione delle due squadre, se vincesse la Roma sarebbe uno slancio straordinario. La sconfitta, invece, sarebbe devastante perché instillerebbe nella mente dei giocatori un complesso anche di inferiorità nei confronti della Lazio e difficoltà in termini di lotta per il quarto posto. La Lazio è meno esposta in questo derby. Se vincesse continuerebbe l'entusiasmo, se perdesse al massimo la Lazio si orienterebbe sul terzo posto (ANTONIO FELICI, CentroSuonoSport Te la do io Tokyo 101.5)

Villar? Con tutto il rispetto, forse ci sarebbe bisogno di altro. Diciamo la verità, è un po’ una scommessa (STEFANO RAUCCI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Gli infortuni di Zaniolo e Diawara sono due legnate mica da ridere… Non è roba da poco, adesso valli a sostituire, il mercato di gennaio è già difficile di suo. Io busserei alla Juve, poi vedremo se apriranno… (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Anziché puntare su un Under 21 spagnolo, la Roma ha un Primavera importante. A questo punto, scommessa per scommessa, punterei su Riccardi. Ma che fine ha fatto? Per il derby vedo la Lazio troppo superiore. Mi immagino il duello Lazzari-Kolarov, mamma mia… (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La rosa della Roma non si può neanche paragonare a quella della Lazio, eppure tu, sia all’andata che al ritorno, ti presenti nelle condizioni in cui è un miracolo fare un punto. E’ un paradosso avere questa paura del derby, la Roma è più forte ma il campo dice il contrario. Non perdere domenica sarebbe importantissimo (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Questo mercato è difficile, anche perché non so se la Roma possa spendere. Questi infortuni non ci volevano. Riccardi? Per quanto l’ho visto, non è all’altezza della Serie A (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma deve ricompattarsi dopo la sconfitta con la Juve e fare ciò che ha dimostrato di saper fare in molti tratti della stagione. Punto tanto su Fonseca: deve far capire ai suoi giocatori che valgono. Il derby può diventare un bivio importantissimo che può darti qualcosa in più nel proseguo della stagione (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Cinque partite fatte bene e una male, insieme ad altri 9 romanisti e viene bocciato solo Florenzi: non ha molta logica. Non è certo il giocatore più forte del mondo ma mandarlo al patibolo mi sembra esagerato. Se si boccia il numero 24, come fai a non bocciare Kluivert che con la Juve non l’ha mai presa? (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)