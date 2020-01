AG. CHRISTIE a LR24.IT: “Sia Bologna che Roma hanno mostrato interesse. Si tratta di una potenziale operazione per giugno”

ESCLUSIVA LR24 - L’ultimo nome sul taccuino di Petrachi per rinforzare le fasce esterne di difesa è quello di Cyrus Christie del Fulham: classe 1992, quest’anno ha disputato 15 partite con gli inglesi in Championship.

Contattato da LAROMA24.IT, Simon Bayliff, che cura gli interessi di Christie, ha dichiarato: "La situazione è semplice. Sia Bologna che Roma hanno mostrato interesse per il giocatore. È altrettanto chiaro che si tratta di una potenziale operazione per la finestra di mercato estiva per cui ci sarà da aspettare per saperne di più”

PR