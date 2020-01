Primavera, CHIEVO-ROMA 2-0: tiro dalla distanza di Simonetti che finisce in angolo

La sedicesima giornata del Campionato Primavera 1 vede il Chievo ospitare la Roma di Alberto De Rossi. I giallorossi arrivano dopo la sconfitta con la Sampdoria di sei giorni fa. In quell'occasione la Roma ha perso 5-4 pagando il calo di concentrazione dopo il gol iniziale di D'Orazio. Oggi i ragazzi di De Rossi tornano in campo per reagire al meglio e continuare la corsa alla vetta della classifica.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

AC CHIEVO VERONA: Bragantini; Grazioli, Munaretti, Vesentini, Colley, Pedro Farrim, Tuzzo, Karamoko, Rovaglia, Sperti, Makni. A disp.: De Re, Asllani, Frey, Bontempi, Zanazzi, Demirović, Merci, Priore, Manconi, Vertua. All.: Mandelli.

AS ROMA: Cardinali; Parodi, Trasciani (C), Bianda, Semeraro; Sdaigui, Tripi, Simonetti; D'Orazio, Felipe Estrella, Riccardi. A disp.: Zamarion, Pleśnierowicz, Santese, Buttaro, Nigro, Darboe, Besuijen, Zalewski, Tall, Milanese, Boer. All.: De Rossi.

Arbitro: Alessandro Di Graci di Como. Assistenti: Massimo Salvalaglio, Riccardo Vitali.

Marcatori: Karamoko (C) 3'; Rovaglia (C) 13'.

Note: Ammoniti: /. Recupero: /.

LA CRONACA DELLA PARTITA:

39' - Simonetti ci prova dalla distanza, ma Bragantini devia in angolo con un ottimo intervento.

35' - Estrella ci prova con un tiro a giro da fuori, ma finisce in angolo.

34' - D'Orazio entra in area e cerca Estrella, ma Bragantini esce bene e blocca il pallone.

29' - Semeraro serve bene Riccardi in area che calcia alto.

24' - Calcia teso e potente Tuzzo, ma Cardinali la blocca.

23' - Punizione centrale sulla trequarti giallorossa per il Chievo.

13' - Raddoppio dei gialloblù con Rovaglia che calcia tutto solo in area.

10' - Chievo ancora pericoloso dalla distanza con Sperti che sfiora i legni.

9' - Il tiro di D'Orazio è potente, ma poco preciso e finisce fuori

9' - Punizione in zona pericolosa per la Roma

8' - Makni ci prova dalla distanza, ma Cardinali è attento e blocca il pallone.

3' - Karamoko segna in tap-in. Vantaggio Chievo

1' - Comincia la partita