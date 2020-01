Calciomercato Roma, l'allenatore dell'Elche conferma l'interesse per Villar: "C'è un'offerta importante"

La Roma si sta muovendo sul mercato per rimpiazzare Amadou Diawara. Petrachi avrebbe individuato come sostituto del guineano Gonzalo Villar, centrocampista centrale dell'Elche. Proprio l'allenatore del club spagnolo ha confermato l'interessamento dei giallorossi per il giocatore: "C'è un'offerta importante, ma la mia speranza è che il Valencia lo acquisti e rimanga in prestito da noi". Inoltre, dalla Spagna affermano che il club stia cambiando idea e voglia esercitare la prelazione pagando 1 milione di euro per il centrocampista".

L'allenatore dell'#Elche conferma la trattativa #ASRoma-#Villar: "C'è un'offerta importante, ma la mia speranza è che il #Valencia lo acquisti e rimanga in prestito da noi". Dalla Spagna dicono che il club di Lim stia cambiando idea e voglia esercitare la prelazione pagando 1 mln pic.twitter.com/5PNfq8VXLq — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) January 24, 2020