AG. JANUZAJ a LR24: "Siamo in contatto con la Roma, speriamo di definire a breve. Prestito oneroso? Una possibilità"

ESCLUSIVA LR24 - La ricerca di un esterno che possa sostituire Nicolò Zaniolo almeno fino al termine della stagione, vede diversi nomi sul taccuino del ds Petrachi. Tra questi, negli ultimi giorni, circola con insistenza quello di Adnan Januzaj: classe 1995, mancino che predilige partire da destra, cresciuto nel Manchester United, il belga da quest'anno è alla Real Sociedad dove finora ha un bilancio di 4 reti, tutte in Copa del Rey, e 4 assist in 13 presenze tra Liga e coppa di Spagna.

Contattato da LAROMA24.IT, Dirk De Vriese, che cura gli interessi di Januzaj, ha confermato la trattativa con i giallorossi: "Siamo in contatto con la Roma. Stiamo valutando i termini della formula, tra cui prestito con diritto di riscatto".

Alcuni organi di stampa hanno riportato la notizia che Januzaj si può prendere in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni ma la Real Sociedad vorrebbe ulteriori 800 mila euro per lasciarlo partire, è questa la situazione?

"È una possibilità. Ora speriamo di definire il tutto in pochi giorni".

