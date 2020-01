Missione Januzaj, in arrivo Villar. Offerto Mandragora

L'infortunio di DIawara rischia di non complicare, e non poco, i piani del ds Petrachi e della Roma. Fonseca ha chiesto due acquisti e la dirigenza deve correre ai ripari. Sul fronte attacco, insieme a Politano, il nome più caldo è quello di Januzaj, per il quale Petrachi propone alla Real Sociedad un prestito con diritto di riscatto a 12 milioni. Gli spagnoli chiedono almeno 1 milione subito. In alternativa Dilrosun e Shaqiri. In mediana è a un passo Villar dell’Elche, per il quale la Roma investirebbe 5 milioni, ma è un obiettivo a prescindere dall’infortunio d Diawara. Per sostituire quest’ultimo invece è stato offerto Mandragora. Offerto anche Vecino, ma dopo il mancato affare Spinazzola c’è freddezza con l’Inter. Per la difesa spunta il nome di Cyrus Christie, terzino destro del Fulham richiesto in prestito.

(gasport)