Roma incerottata: Fonseca prepara un'altra rivoluzione

Obiettivo Champions per la Roma, che domenica è attesa da un derby d'altra quota contro la Lazio, dato che la sconfitta dell'Atalanta contro la Spal ha regalato ai giallorossi il quarto posto solitario. Eppure le premesse non sono delle migliori, con l’infortunio di Diawara che priva Fonseca del suo giocatore più in forma. Ci sarà Cristante, apparso però ancora lontano da una buona condizione: c’è l’idea di avanzare Mancini a centrocampo, schierando in difesa uno tra Cetin e Fazio al fianco di Smalling. Smalling che di derby ne ha giocati ben 17 tra United e City: 7 vittorie, un pareggio e 9 sconfitte. In tutto ciò ci sono però ben tre reti, numero considerevole per un difensore centrale. Sulle fasce invece dovrebbe tornare titolare Spinazzola, questa volta sulla destra al posto di Florenzi.

(gasport)