Calciomercato Roma: contatti con l'Udinese per Mandragora. Sul centrocampista c'è anche la Fiorentina

L'ultimo nome, in ordine di tempo, uscito per il mercato della Roma è quello di Rolando Mandragora. Come riferisce Filippo Biafora su Twitter, ieri sono stati registrati contatti tra i giallorossi e l'Udinese per il centrocampista sul quale la Juventus vanta un diritto di riacquisto di 26 milioni. L'operazione viene però definita "ingarbugliata", sia per la formula oltre che per la situazione Diawara, sul quale non è stato ancora deciso il da farsi se intervenire chirurgicamente o trattarlo conservativamente. Su Mandragora c'è anche la Fiorentina.

