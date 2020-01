Roma, Fonseca e anno zero. Sono in discussione anche Dzeko e Kolarov

Alla vigilia della Juventus, Fonseca era molto preoccupato ed aveva parlato di “anno zero” per la costruzione della nuova Roma. Dopo la Coppa Italia la situazione si è fatta più tesa e lo scontento del mister portoghese ancora più chiaro. Il tecnico ha chiesto esplicitamente due acquisti. I fatti hanno certificato il fallimento della doppia trattativa che ha portato Schick al Lipsia e Kalinic a Trigoria. Nessuno è più intoccabile, nemmeno i senatori. Kolarov non dovrebbe perdere il posto nel derby, ma dal rinnovo del contratto per un altro anno non ha giocato più una partita convincente. Ancora più “pesante” la situazione di Dzeko, legato per due anni e mezzo a cifre insostenibili se la Roma non si qualificherà in Champions. Se i giallorossi ci entreranno allora non potranno rimandare una vera e propria rivoluzione che deve partire dallo svecchiamento della rosa.

(corsera)