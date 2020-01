- 2 al Torino, in chiave mercato spuntano i nomi di Bernardeschi e Carlos Augusto. Petrachi: "Dopo la Samp la svolta". Diawara: "Non voglio deludere il mister"

Quarto giorno d'allenamenti per la Roma dopo la sosta natalizia: i giallorossi sono tornati ad allenarsi sui campi del Fulvio Bernardini per svolgere lavoro tecnico-tattico in vista della sfida contro il Torino, fissata alle 20.45 di domenica. A poche ore dall'inizio della sessione invernale di calciomercato, poi, impazzano le indiscrezioni e le voci di trasferimento.

Mentre Chris Smalling sembra essere sempre più convinto di sposare in modo definitivo la causa giallorossa, in entrata spuntano i nomi di Carlos Augusto e Bernardeschi. Ancora voci di un interesse dell'Everton per Under, mentre l'Inter propone alla Roma uno scambio Spinazzola-Politano.

Nella giornata hanno poi rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club Gianluca Petrachi ed Amadou Diawara. Il ds giallorosso ha tirato un bilancio della stagione della Roma fino ad ora, mentre il centrocampista ha parlato del suo ambientamento nella capitale e dell'intesa con compagni e tifosi.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - SMALLING VUOLE SPOSARE LA ROMA. ORA L'INTESA CON LO UNITED

CALCIOMERCATO ROMA, POSSIBILE DUELLO CON IL GENOA: PIACE CARLOS AUGUSTO DEL CORINTHIANS

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'INGHILTERRA: L'EVERTON SONDA IL TERRENO PER UNDER. PREZZO FISSATO A 40 MILIONI

CALCIOMERCATO ROMA: L'INTER PROPONE LO SCAMBIO SPINAZZOLA-POLITANO. 'NO' DI PETRACHI

TRIGORIA: AGGREGATO AL GRUPPO ANCHE BRUNO PERES. A PARTE KLUIVERT, SANTON, PASTORE E CRISTANTE

LR24 - ROMA: CONTRO IL TORINO PER COMINCIARE IL 2020 CON IL PIEDE GIUSTO. A INIZIO ANNO OTTENUTO IL 44.32% DELLE VITTORIE, IN LINEA CON IL TREND STORICO GIALLOROSSO

ROMA CARES: CRISTANTE E MIRANTE IN VISITA AL REPARTO DI RIABILITAZIONE PEDIATRICA DELL'IRCCS SAN RAFFAELE (FOTO)

CALCIOMERCATO ROMA, BERNARDESCHI IN USCITA DALLA JUVE: GIALLOROSSI ALLA FINESTRA

PETRACHI: "DOPO IL PAREGGIO CON LA SAMPDORIA LA SVOLTA. BRUNO PERES AVRA' UNA SECONDA CHANCE, CONTENTI DI KALINIC"

DIAWARA: "IL MISTER E IL SUO STAFF MI HANNO AIUTATO MOLTO, QUANDO MI SONO FATTO MALE IL PRIMO MESSAGGIO E'STATO DI FONSECA. CON VERETOUT C'E' STATA SUBITO INTESA"

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24