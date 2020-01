Smalling vuole sposare la Roma. Ora l'intesa con lo United

L'amore tra la Roma e Smalling è sbocciato da tempo e adesso Petrachi sta lavorando per tenere l'inglese nella Capitale. Il difensore giallorosso ha fatto sapere ai propri emissari di lavorare con il Manchester United per rimanere a vestire la maglia della Roma. L'operazione potrebbe chiudersi entro la prossima settimana anche se l'ufficialità e la certezza scatterebbero solo in estate, quando tecnicamente il prestito di Smalling in giallorosso terminerebbe.

Sul mercato inglese intanto Petrachi lavora per sfoltire la rosa. Tre i nomi che stanno facendo parlare di sé, Nzonzi, Perotti e Under. Inoltre la Roma rimane in cerca di un vice Dzeko, ma tutte le operazioni passano attraverso la cessione di Kalinic che dovrebbe liberare il posto per un altro attaccante. I nomi sembrano essere quelli di Petagna e Mariano Diaz.

(gasport)