DIAWARA: "Il mister e il suo staff mi hanno aiutato molto. Quando mi sono fatto male il primo messaggio è stato di Fonseca, sento la sua fiducia"

ROMA TV - In vista del ritorno in campo contro il Torino, il centrocampista Amadou Diawara ha parlato ai microfoni dell'emittente ufficiale del club. Nell'anticipazione dell'intervista, l'ex Napoli ha parlato del rapporto con Fonseca: "Sicuramente il mister e il suo staff mi hanno dato una grande mano. Non era semplice dopo esser arrivato quest’estate. Ho dovuto aspettare un po’ per giocare. Nel frattempo mi hanno aiutato tantissimo. Non sbagliano niente su di me e quando sbaglio io mi correggono. Sento la fiducia dell’allenatore. Un esempio è quando mi sono fatto male: il primo messaggio è stato quello del mister. Mi ha fatto piacere e non voglio deluderlo. Voglio dare tutto per lui”.