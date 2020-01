Calciomercato Roma: Bernardeschi in uscita dalla Juve, giallorossi alla finestra

L'arrivo di Kulusevski alla Juventus è stato uno dei primi acquisti effettuati dalle società italiane in questa finestra di mercato invernale. Lo svedese, che giocherà con la maglia bianconera solo a partire da giugno, potrebbe cominciare a chiudere le porte a Bernardeschi. L'esterno ex Fiorentina, infatti, sembra essere entrato nella lista dei sacrificabili in casa Juve. Alla finestra rimane la Roma, interessata da tempo al giocatore, che deve stare attenta alla concorrenza dell'Inter.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE