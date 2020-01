AUSTINI: "Non mi aspetto grandi cose in questo mercato" - DI GIOVAMBATTISTA: "La Roma deve trattenere Smalling ad ogni costo"

A due giorni dal ritorno in campo, con la Roma impegnata in casa contro il Torino, nell'etere romano ad impazzare è il calciomercato. E la priorità, secondo Ilario Di Giovambattista, deve essere il riscatto di Smalling: "Va trattenuto ad ogni costo, è un giocatore integro, che può fare ancora 3-4 anni alla grande"

Non si aspettano grandi cose, invece, Alessandro Austini e Giovanni Parisi: "Dal mercato non mi aspetto colpi, ma non si deve comprare tanto per comprare. Se ci saranno acquisti devono essere intelligenti, come lo sono stati quelli estivi"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Smalling va trattenuto ad ogni costo, è un giocatore integro, che può fare ancora 3-4 anni alla grande (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Tenere Smalling sarebbe un bel colpo, ma per farlo la Roma deve tirare fuori un po’ di soldi per convincere sia il giocatore che il Manchester United, che secondo me si è accorto di aver fatto partire il difensore troppo frettolosamente (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Mi fa impazzire questa squadra di italiani che sta mettendo su la Roma e nella quale vedrei molto bene anche Tonali. Non mi aspetto grandi cose da questo mercato (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Smalling ha dato la sua disponibilità a rimanere nella Capitale. Attualmente la Roma offre 18 milioni per il riscatto mentre il Manchester ne chiede 20. Credo che la fumata bianca arriverà prima della fine della stagione perché Smalling è una delle priorità di Fonseca (GUIDO D’UBALDO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Petagna come vice Dzeko sarebbe ottimale. Il problema sono i costi dell’operazione, la Spal vuole venti milioni per farlo partire a titolo definitivo. Se arrivasse invece in prestito io ci penserei e lo prenderei subito (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dal mercato non mi aspetto colpi, ma non si deve comprare tanto per comprare. Se ci saranno acquisti devono essere intelligenti, come lo sono stati quelli estivi. Torino? La Roma è chiaramente favorita, ma può essere una partita complicata (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)