Roma: contro il Torino per cominciare il 2020 con il piede giusto. A inizio anno ottenuto il 44,32% delle vittorie, in linea con il trend storico giallorosso

LAROMA24.IT (Matteo Arceri) - Un bel modo per iniziare il 2020 con la carica dei circa 2000 tifosi che hanno gremito mercoledì gli spalti del Tre Fontane accorsi, nonostante il giorno di festa per il Capodanno, a incitare la squadra durante l'allenamento aperto al pubblico. Energia quella trasmessa dai sostenitori giallorossi che sarà utile per affrontare questa seconda parte di stagione con la giusta motivazione, dove oltre al campionato e all'Europa League gli uomini di Fonseca saranno impegnati anche in Coppa Italia, competizione da iniziare a non snobbare. Il nuovo anno inizierà con la sfida dell'Olimpico con il Torino, in programma domenica sera (ore 20.45), più volte definita dal tecnico portoghese come "una gara difficile", dove sarà importante vincere per cominciare il 2020 con il piede giusto.

La Roma aveva salutato il 2019 nell'euforia per la vittoria conquistata contro la Fiorentina, consolidando così il quarto posto in classifica a quota 35 punti. Un trionfo, quello del 'Franchi', che conferma il bilancio positivo delle partite giocate a fine anno. Su 89 gare complessive disputate prima della sosta invernale, i giallorossi hanno quasi sempre chiuso l'anno in bellezza totalizzando il 43,82% delle vittorie contro il 28,09% dei pareggi e il 28,09% delle sconfitte. Un trend che più o meno rimane in linea con l'andamento storico della Roma dove, su un totale di 2885 partite giocate in Serie A dal 1927 alla scorsa stagione, ha ottenuto il 41,94% dei successi, il 30,09% delle ‘X’ e il 27,97% delle sconfitte.

Analizzando invece tutte le partite che hanno aperto il nuovo anno solare, disputate dalla nascita del club nel 1927 alla scorsa stagione (escludendo il periodo in cui il campionato fu sospeso per lo scoppio della seconda guerra mondiale e la stagione 1951/52 trascorsa in Serie B), la maggior parte delle volte la Roma è tornata dalla sosta invernale con una vittoria, per la precisione in 39 occasioni. Sono invece 29 le sconfitte incassate a inizio anno e 20 in cui i giallorossi non sono andati oltre il pari. Se la percentuale di successi, il 44,32%, calcolata sul totale delle 88 partite giocate a inizio anno rispecchia più o meno il trend delineatosi nel corso della storia giallorossa (come già detto i capitolini hanno ottenuto il 41,94% delle vittorie), la cosa cambia per quanto riguarda i pareggi e le sconfitte. Infatti la Roma ha ottenuto una percentuale di pari, il 22,73%, inferiore rispetto all'andamento storico totale (30,09%), mentre la percentuale delle partite in cui gli avversari hanno avuto la meglio, il 32,95%, risulta superiore al trend generale (27,97%). Numeri questi dove si prendono in considerazione solo le gare di campionato, perché in tre circostanze, nella stagione passata con la Virtus Entella (4-0), nel 2017 con il Parma (2-1) e nel 1990 con l'Ascoli (3-0), la Roma ha inaugurato il nuovo anno con il match di Coppa Italia, tra l'altro uscita da tutte e tre le sfide sempre vincitrice.

Come in questa stagione così altre 5 volte nella storia della Roma è capitato di salutare il nuovo anno affrontando il Torino con un bilancio che dice 3 vittorie a favore dei giallorossi e 2 pari. I successi sono arrivati tutti all'Olimpico di Roma: nel 1934 finì 4-0 per i capitolini, nel 2002 vide trionfare i padroni di casa di misura grazie a una magia di Totti e nella scorsa stagione il match terminò 3-2 con le reti di Zaniolo, Kolarov (su rigore) ed El Shaarawy (inutili i gol dei granata Rincon e Ansaldi). I due pareggi, entrambi con il punteggio di 1-1, sono maturati invece nel capoluogo piemontese e sono datati 1933 e 1994.

La speranza è che la benedizione dei tifosi giallorossi ricevuta al Tre Fontane possa spingere Fonseca e i giocatori a iniziare il 2020 con il piede giusto battendo già dalla prossima giornata la squadra di Walter Mazzarri, anche perché i numeri sono tutti dalla parte della Roma.

LE PARTITE DELLA ROMA DISPUTATE A INIZIO ANNO SOLARE:

19 gennaio 2019 Roma-Torino 3-2 (girone di ritorno) - 14 gennaio 2019 Coppa Italia Roma-Virtus Entella 4-0

6 gennaio 2018 Roma-Atalanta 1-2 (girone di ritorno)

8 gennaio 2017 Genoa-Roma 0-1

6 gennaio 2016 Chievo-Roma 3-3

6 gennaio 2015 Udinese-Roma 0-1

5 gennaio 2014 Juventus-Roma 3-0

6 gennaio 2013 Napoli-Roma 4-1

8 gennaio 2012 Roma-Chievo 2-0

6 gennaio 2011 Roma-Catania 4-2

6 gennaio 2010 Cagliari-Roma 2-2

11 gennaio 2009 Roma-Milan 2-2

13 gennaio 2008 Atalanta-Roma 1-2

14 gennaio 2007 Messina-Roma 1-1 - 10 gennaio 2017 Coppa Italia Roma-Parma 2-1

8 gennaio 2006 Treviso-Roma 0-1

6 gennaio 2005 Lazio-Roma 1-3

6 gennaio 2004 Roma-Milan 1-2

12 gennaio 2003 Roma-Chievo 0-1

6 gennaio 2002 Roma-Torino 1-0

7 gennaio 2001 Atalanta-Roma 0-2

6 gennaio 2000 Roma-Bari 3-1

6 gennaio 1999 Roma-Paicenza 2-2

4 gennaio 1998 Roma-Udinese 1-2

5 gennaio 1997 Inter-Roma 3-1

7 gennaio 1996 Roma-Fiorentina 2-2

8 gennaio 1995 Roma-Bari 2-0

2 gennaio 1994 Torino-Roma 1-1

3 gennaio 1993 Roma-Milan 0-1

5 gennaio 1992 Ascoli-Roma 1-1

6 gennaio 1991 Roma-Cagliari 0-0

7 gennaio 1990 Roma-Udinese 3-1 (girone di ritorno) - 3 gennaio 1990 Coppa Italia Roma-Ascoli 3-0

8 gennaio 1989 Roma-Juventus 1-3

3 gennaio 1988 Fiorentina-Roma 1-0

4 gennaio 1987 Sampdoria-Roma 0-0

5 gennaio 1986 Roma-Atalanta 4-0 (girone di ritorno)

6 gennaio 1985 Inter-Roma 0-0

8 gennaio 1984 Hellas Verona-Roma 1-0

2 gennaio 1983 Roma-Genoa 2-0

3 gennaio 1982 Napoli-Roma 1-0

18 gennaio 1981 Roma-Juventus 0-0

6 gennaio 1980 Roma-Avellino 1-1

7 gennaio 1979 Roma-Inter 1-1

8 gennaio 1978 Roma-Inter 1-2

2 gennaio 1977 Inter-Roma 3-0

12 gennaio 1976 Roma-Juventus 0-1

5 gennaio 1975 Vicenza-Roma 0-2

6 gennaio 1974 Roma-Sampdoria 2-1

7 gennaio 1973 Roma-Palermo 0-0

2 gennaio 1972 Roma-Atalanta 1-0

3 gennaio 1971 Roma-Napoli 2-2

3 gennaio 1970 Bologna-Roma 1-1

12 gennaio 1969 Roma-Palermo 2-1

7 gennaio 1968 Milan-Roma 3-0

8 gennaio 1967 Spal-Roma 1-0

2 gennaio 1966 Roma-Foggia 1-0

3 gennaio 1965 Vicenza-Roma 1-0

5 gennaio 1964 Roma-Mantova 2-1

6 gennaio 1963 Atalanta-Roma 3-1

7 gennaio 1962 Roma-Sampdoria 1-0 (girone di ritorno)

1° gennaio 1961 Bologna-Roma 2-0

10 gennaio 1960 Roma-Vicenza 3-1

4 gennaio 1959 Roma-Alessandria 0-2

5 gennaio 1958 Sampdoria-Roma 3-1

6 gennaio 1957 Juventus-Roma 1-2

8 gennaio 1956 Milan-Roma 4-1

2 gennaio 1955 Roma-Udinese 1-1

3 gennaio 1954 Bologna-Roma 1-2

4 gennaio 1953 Roma-Napoli 5-2

6 gennaio 1952 Roma-Livorno 2-0 (Serie B)

7 gennaio 1951 Fiorentina-Roma 1-0

1° gennaio 1950 Novara-Roma 0-2

2 gennaio 1949 Roma-Atalanta 1-0

1° gennaio 1948 Alessandria-Roma 4-0

5 gennaio 1947 Bari-Roma 2-0

6 gennaio 1946 Roma-Palermo 2-1

1945 - campionato sospeso a causa dello scoppio della seconda guerra mondiale

1944 - campionato sospeso a causa dello scoppio della seconda guerra mondiale

3 gennaio 1943 Genoa-Roma 0-2

4 gennaio 1942 Liguria-Roma 0-3

5 gennaio 1941 Ambrosiana Inter-Roma 5-1

7 gennaio 1940 Roma-Lazio 1-0

1° gennaio 1939 Roma-Livorno 4-1

2 gennaio 1938 Roma-Ambrosiana Inter 1-1

3 gennaio 1937 Roma-Lucchese 3-0

5 gennaio 1936 Alessandria-Roma 1-0

6 gennaio 1935 Alessandria-Roma 1-6

7 gennaio 1934 Roma-Torino 4-0

8 gennaio 1933 Torino-Roma 1-1

3 gennaio 1932 Bari-Roma 1-2

4 gennaio 1931 Roma-Legnano 3-0

5 gennaio 1929 Modena-Roma 1-2

8 gennaio 1928 Verona-Roma 0-2 (girone di ritorno)

TREND DELLE ULTIME PARTITE DISPUTATE DALLA ROMA NELL'ANNO SOLARE:

Vittorie: 43,82%

Pareggi: 28,09%

Sconfitte: 28,09

TREND DELLE PRIME PARTITE DISPUTATE DALLA ROMA NELL'ANNO SOLARE:

Vittorie: 44,32%

Pareggio: 22,73 %

Sconfitte: 32,95 %

TREND STORICO DELLE PARTITE DISPUTATE DALLA ROMA DAL 1927 ALLA STAGIONE PASSATA:



Vittorie: 41,94%

Pareggi: 30,09%

Sconfitte: 27,97%