FONSECA: "La squadra è motivata e dobbiamo lavorare per poter vincere. I tifosi sono sempre fantastici con noi"

La Roma agli ordini di Fonseca ha svolto il primo allenamento dell'anno allo stadio Tre Fontane all'Eur sotto gli occhi di duemila tifosi, che hanno risposto all'invito della società di rendere pubblico l'allenamento. Al termine della sessione il tecnico portoghese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Roma TV, in cui ha commentato la giornata e l'imminente partita con il Torino. Queste le sue parole.

Cominciamo subito con la descrizione di questa bellissima giornata...

Si, è stato un peccato perché non abbiamo avuto la possibilità di avere qui tutti i nostri tifosi. È stata un buona sera, con tutti i tifosi e questo calore. Loro sono sempre fantastici con noi e siamo sempre contenti di averli qui con noi

Dopo la sosta lei parla sempre di mentalità e atteggiamento. Dobbiamo ripartire con la testa giusta come abbiamo chiuso a Firenze?

Si i giocatori hanno capito che dopo questo momento è importante lavorare e capire che è un momento importante, in cui dobbiamo lavorare per poter vincere e solo così possiamo essere forti. La squadra è motivata e i giocatori stanno lavorando bene, aspettiamo che la squadra possa rispondere bene

Arriva un torino abbastanza arrabbiato e dobbiamo partire con il piede giusto…

Si il Torino è una squadra molto forte. Tutte le squadre e tutte partite qui sono difficili. Contro il Torino abbiamo una partita veramente difficile

Torino prima partita di altre importanti, poi la Juventus e la partati di Coppa Italia a cui i tifosi sono molto legati, vorrebbero che la Roma tornasse a vincere questa competizione...

Prima dobbiamo pensare alla partita con il Torino. C’è tempo per pensare alle altre. Sappiamo che è un momento difficile con partite difficili, ma adesso è importante pensare al Torino

Ricoridamo un appuntamento che l'ha vista protagonista con il nostro Slide Show...

Tute le foto che ho visto sono state importanti per me in questi sei mesi. Sei mesi di felicità. A Roma sono molto felice, parlo sempre e dico sempre che dobbiamo esser equilibrati e dobbiamo lavorare per vincere.

Un messaggio a chi non è potuto esser qui oggi...

Come ho detto prima, è un peccato che tutti i nostri tifosi non possano essere qui con noi. Tantissimi auguri, buon anno e sempre forza Roma