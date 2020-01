Tre Fontane: la Roma apre le porte ai tifosi. Più di 2500 per l’allenamento della squadra (FOTO e DIRETTA FB)

DAL TRE FONTANE MDR - La Roma inizia l'anno insieme alla sua gente. La società giallorossa ha deciso di fare un regalo ai romanisti per cominciare bene il 2020. Oggi alle 15 infatti allo stadio Tre Fontane va in scena un allenamento a porte aperte riservato a 2600 tifosi, che si sono aggiudicati la possibilità di assistere alla seduta tramite il sito ufficiale del club. I cancelli dell'impianto sono stati aperti alle 13 per consentire ad ogni tifoso di accedere con largo anticipo alla tribuna.

LIVE:

14.35 - Il Tre Fontane è già gremito di tifosi giallorossi in attesa che la squadra scenda in campo