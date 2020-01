Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: l'Everton sonda il terreno per Under. Prezzo fissato a 40 milioni

L'Everton di Carlo Ancelotti potrebbe guardare alla Roma per la finestra invernale di mercato. Secondo quanto riferisce in un tweet il giornalista di "Bleacher Report", il club inglese ha sondato la Roma per capire la disponibilità a cedere Cengiz Under: prezzo fissato a 40 milioni di euro ma con i giallorossi aperti ad ascoltare eventuali offerte.

Everton have touched base with reps of Cengiz Under to check out his availability.

Roma rate him at €40m but are open to offers

— Dean Jones (@DeanJonesBR) January 3, 2020