Calciomercato Roma, possibile duello con il Genoa: piace Carlos Augusto del Corinthians

La Roma si guarda intorno in cerca di rinforzi da prendere sul mercato. Come riporta il giornalista Nicolò Schira tramite il suo profilo Twitter, i giallorossi sarebbero interessati a Carlos Augusto del Corinthians. Sul giocatore però è forte il pressing del Genoa, con Preziosi che avrebbe presentato una prima offerta al club brasiliano per portare in italia il terzino sinistro classe '99.

