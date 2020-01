Come riportato in mattinata dalle colonne del quotidiano sportivo in rosa, negli scorsi giorni in alcuni colloqui tra il ds della Roma, Gianluca Petrachi, e l'Inter, i nerazzurri avrebbero avanzato la proposta di uno scambio tra il giallorosso Spinazzola e l'interista Politano, già accostato ad un rientro nella capitale. "No" secco da parte di Petrachi che ha bloccato sul nascere ogni possibile trattativa.

(Gazzetta dello Sport)