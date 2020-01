Roma, pronto Politano: Ünder in vendita

Domani si apre la sessione invernale di calciomercato e per la Roma bolle qualcosa in pentola. Come riporta l’edizione online del quotidiano sportivo, Petrachi ha dato mandato a una serie di intermediari di sondare il mercato per capire se sia conveniente vendere Cengiz Ünder e ha individuato già il giocatore già pronto a sostituirlo: Matteo Politano. Non è detto che la doppia operazione si incastri a gennaio, ma è una dichiarazione d’intenti ben precisa da parte di Roma e Inter che vogliono muoversi per migliorare in vista della seconda parte della stagione.

La Roma potrebbe prendere l’esterno nerazzurro, valutato 20 milioni, solo a titolo definitivo, o in prestito con obbligo di riscatto. Per quanto riguarda il turco, invece, oggi può muoversi verosimilmente solo in prestito con diritto di riscatto ed è su questa formula che la Roma sta ragionando. Qualche contatto c’è stato, in Germania e in Inghilterra ma siamo solo all’inizio del mese di trattative.

(corrieredellosport.it)

VAI ALL’ARTICOLO INTEGRALE