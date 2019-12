Petrachi al lavoro: la priorità è il vice-Dzeko, poi le cessioni. Su Florenzi c'è il Valencia, idea Kolasinac ma per giugno. Fonseca: "Scudetto? Lo vince la Juventus"

Anche il direttore sportivo Gianluca Petrachi è tornato nella sua Lecce per le vacanze natalizie, ma rimarrà con il proprio telefonino acceso pronto a intavolare eventuali trattative di mercato per rinforzare la rosa a gennaio (sebbene De Sanctis e Fonseca abbiano affermato che "questa squadra è difficilmente migliorabile"). La priorità è trovare un vice Dzeko e i nomi che si fanno sono sempre quelli di Mariano Diaz, Kean, Pinamonti e Petagna, in attesa di conoscere il futuro del deludente Kalinic. Incerto anche il destino di Florenzi: per lui è pronta un'offerta con diritto di riscatto da parte del Valencia. La Roma intanto avrebbe adocchiato il terzino dell'Arsenal Kolasinac, ma per la sessione di mercato estiva. L'altro obiettivo di Petrachi è cedere gli esuberi con Jesus (direzione Bologna) e Pastore (potrebbe andare in Cina) sul piede di partenza. E a proposito di mercato Francesco Totti è pronto a fare il suo debutto come procuratore sportivo: l’ex dirigente giallorosso si è già mosso per inserire nella sua scuderia il giovane talento interista Sebastiano Esposito e gli allenatori di Pescara e Napoli, Zauri e Gattuso.

Intanto Fonseca ha partecipato a un sondaggio sulla Serie A e, secondo lui, alla fine del campionato sarà la Juventus a vincere lo scudetto.

Infine capitolo nuovo stadio della Roma: oggi era atteso l’annuncio del via libera al progetto di Tor di Valle, ma la sindaca Virginia Raggi, durante la consueta conferenza per gli auguri di Natale, non si è espressa al riguardo.

