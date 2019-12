Totti, calcio d'inizio da procuratore

Si avvicina il debutto di Francesco Totti nella sua nuova veste di procuratore sportivo. L'ex capitano della Roma nelle ultime settimane ha costituito la Ct Number Ten 10. Quella con la Stellar Group di David Manasseh e Jonathan Barnett sarà niente di più che una partnership, data la volontà di Totti di mantenere un certo grado di autonomia.

Prima di cominciare ufficialmente, però, Totti non è certo rimasto con le mani in mano e si è mosso per ottenere la procura del talento dell'Inter Sebastiano Esposito, in gol nella partita contro il Genoa di sabato scorso. Contatti avviati anche con Luciano Zauri e Gennaro Gattuso, allenatori rispettivamente di Pescara e Napoli.

Procuratore, ma non solo: nel frattempo Francesco Totti è impegnato con il Calcio a 8 e prepara il ruolo di ambasciatore assegnatogli dalla Federazione per la sede di Roma per il prossimo Campionato Europeo. Dalla Roma, invece, la distanza è sensibile: ad un ritorno in società per ora non pensa, a Trigoria non entra nemmeno per accompagnare suo figlio Christian agli allenamenti, e dei vecchi compagni è rimasto in contatto quasi solo con Lorenzo Pellegrini, suo pupillo.

(Corsport)