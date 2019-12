Roma Store via del Corso: ridotta la metratura. La biglietteria si sposta al secondo piano (FOTO)

LAROMA24.IT - Ridimensionamento per il Roma Store di via del Corso. Da qualche giorno infatti la parte del negozio adibita a biglietteria è stata chiusa. Prima lo store vantava tre ingressi, due con accessi alla parte merchandising e uno, appunto, dedicato ai biglietti (per intenderci, quella dove due anni fa numerosi tifosi giallorossi si sono accampati per accaparrarsi un biglietto per Roma-Barcellona o Roma-Liverpool). Adesso l’ex biglietteria ha abbassato la saracinesca, è stato affisso un cartello “affittasi” e il logo del club che campeggiava sul muro è stato coperto con un foglio.

La scelta della Roma di ridurre la metratura della nasce dai risultati più che positivi riscontrati con la vendita digitale di tagliandi e abbonamenti. L'app è stata rinnovata e ormai sempre più tifosi scelgono di acquistare online i titoli d’accesso allo stadio. La biglietteria di Via del Corso continuerà comunque ad esistere: è stata infatti collocata al secondo piano.

Emanuele Zotti