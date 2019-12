Vice Dzeko e poi cessioni: la Roma è già sul mercato

La Roma è a caccia di un attaccante in grado di dare il cambio a Dzeko. Il budget però non è quello adatto a colpi stellari ed è più probabile che alla fine arrivi qualcuno in prestito (Kean è un’ipotesi che appare però complicata) piuttosto che un acquisto a titolo oneroso (Petagna o Pinamonti).

Kalinic si è infatti rivelato una delusione totale. In tutto il 2019 ha segnato solo un gol (con l’Atletico Madrid) e con la Roma ha giocato solo due match da titolare. Il croato non ha mercato e potrebbe anche rimanere considerato che attualmente sarebbe difficile trovargli una sistemazione.

L’altro obiettivo di Petrachi è cedere gli esuberi. Jesus è vicino al Bologna mentre Pastore potrebbe andare in Cina. A giugno invece potrebbe partire Ünder anche se negli ultimi mesi il suo valore si è drasticamente abbassato. Il ds vuole invece riscattare Smalling dal Manchester United: il compito però non sarà semplice.

(corsera)