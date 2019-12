Calciomercato Roma, il Valencia su Florenzi: pronta un'offerta di prestito con diritto di riscatto

Gennaio 2020 sembra essere infuocato per la Roma soprattutto per quanto riguarda il mercato. Dopo le tre partite giocate da titolare Alessandro Florenzi sembra essere tornato nelle gerarchie di Fonseca, ma non si affievoliscono gli interessi verso di lui. Ultimi di una lunga lista gli spagnoli del Valencia. La squadra potrebbe presentare un'offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato fra i 15 e i 20 milioni per il numero 24 giallorosso. Inoltre, il club si farebbe carico dell'ingaggio del giocatore per intero.

(Gasport)