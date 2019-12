Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: possibile tentativo per Kolasinac in estate. Sul terzino anche il Napoli

La Roma a caccia di rinforzi, non soltanto in attacco, reparto per cui si cercherebbe un calciatore che possa sostituire Edin Dzeko senza farlo rimpiangere. Gianluca Petrachi cerca infatti anche un terzino sinistro. Stando a quanto riportato dall'emittente satellitare a Trigoria starebbero pensando a Sead Kolasinac, esterno difensivo attualmente in forza all'Arsenal.

Sul bosniaco, accostato alla Roma già in passato, è vivo l'interesse del Napoli, che lo vorrebbe in azzurro già a gennaio, mentre i giallorossi sarebbero più orientati ad accaparrarselo in estate. Il contratto di Kolasinac con i Gunners scadrà tra due anni e mezzo.

(Sky Sports)

