Stadio Roma: nessun annuncio della Raggi nel discorso in Campidoglio

Come anticipato dal giornalista de "Il Tempo" Fernando Magliaro in mattinata, la sindaca di Roma Virginia Raggi nel discorso di Natale in Campidoglio tenuto nel pomeriggio in presenza della stampa non ha menzionato il tema Stadio della Roma. A riferirlo è il giornalista Filippo Biafora, sempre de "Il Tempo", che su Twitter scrive: "Nel breve discorso della Sindaca Raggi in Campidoglio per lo scambio d'auguri con la stampa il tema relativo allo Stadio della Roma non è stato toccato".

Si era parlato di un possibile annuncio della Raggi in arrivo oggi durante gli auguri di Natale.