Stadio della Roma: possibile slittamento dell'ok definitivo

Potrebbero essere ulteriormente rimandate le novità sul fronte Stadio della Roma, che alcune indiscrezioni davano per imminenti. Stando a quanto riportato in un tweet da Fernando Magliaro de Il Tempo, che si occupa assiduamente della vicenda, la sindaca Raggi non farà annunci in merito al progetto nel discorso di Natale previsto per la giornata di oggi.

Queste le parole del giornalista: "Viste le domande: no, non penso che oggi siano da attendersi annunci da parte del sindaco Virginia Raggi sullo Stadio della Roma. Non mi pare l'occasione adatta. E mi pare che da quel lato manchi il coraggio. Non si sa mai, sia chiaro. Ma non nutro soverchie speranze".