AUSTINI: "Bisogna guardare a chi sta davanti" - NISII: "La Juventus è attaccabile"

Pausa natalizia per il calcio italiano e nell'etere romano si spazia tra i vari argomenti. Si parla del vice Dzeko, "un ruolo complicato" nel pensiero di Alessandro Austini. "Per scardinare le gerarchie in attacco della Roma deve arrivare un giocatore molto forte" dice Roberto Pruzzo. Federico Nisii invece parte dalla Supercoppa per arrivare alla conclusione che "la partita di ieri dimostra che la Juventus è attaccabile".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

_____

La Roma ha chiuso l’anno molto bene, ha dimostrato di essere squadra, di avere un obiettivo e le idee chiare. Sta recuperando tutti e le scelte mi sembrano abbastanza consolidate. Non vedo controindicazioni. La squadra ogni tanto si rilassa ma a Firenze i giallorossi hanno dato segnali importanti. Per scardinare le gerarchie in attacco della Roma deve arrivare un giocatore molto forte (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5 – Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma vista a Firenze mi è sembrata una grande squadra ma può perdere qualcosa nelle prossime due di campionato. Quelle contro Torino e Juventus sono partite difficili, considerato anche che arrivano dopo le vacanze… (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5 – Radio Radio Mattino Sport & News)

Ogni partita va affrontata con la testa e la cattiveria giusta e Fonseca questo sembra averlo capito bene. La partita di ieri dimostra che la Juventus è attaccabile. Sono convinto che con il Torino vedremo una Roma con la testa giusta. Le parole di Pastore? Sono in totale controtendenza rispetto all’aria nuova che si respira quest’anno a Trigoria. Queste dichiarazioni sono inaccettabili perché offendono il lavoro dell’allenatore e del gruppo (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo 92.7)

E’ una Roma estremamente più convincente e più convinta rispetto a quella dello scorso anno. Passando alla sfera tecnica molti giocatori devono essere ancora recuperati, altri ancora perfino scoperti. Pastore? C’è un concorso di colpe. Lui si è reso conto di non avere più la tenuta atletica per stare al PSG e questa è un’ammissione di colpa, ma la Roma ha pagato quasi 25 milioni di euro per il suo cartellino e gli ha garantito un ingaggio pesante (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo 92.7)

Kalinic è ingiudicabile. E' vero che se non gioca ci deve essere un motivo, ma è altrettanto vero che il croato è stato male. Quello del vice-Dzeko è un ruolo complicato. Il bello di questa Roma è che ti consente di guardare anche a quelle che hai davanti. Aspetto con impazienza Roma-Torino, che nella testa dei giocatori deve essere l'obiettivo. Poi c'è Roma-Juventus, che in questo momento è una partita che i giallorossi devono regalare a se stessi, senza doversi ritenere nettamente inferiori, senza timore reverenziale (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo 92.7)