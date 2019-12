Mancini: oggi è il giorno del sì a Elisa. Tra gli invitati anche Pellegrini e Spinazzola

"Tra poco mi sposerò". Gianluca Mancini lo aveva preannunciato rispondendo alle domande dei tifosi durante lo spazio andato in onda su Roma Tv #AskMancini e oggi è arrivato il gran giorno. Il difensore della Roma ed Elisa, dopo 5 anni di fidanzamento, sono convolati a nozze in una chiesa di Firenze. Tra gli invitati anche Leonardo Spinazzola, come testimoniano le storie Instagram pubblicate dalla moglie del terzino giallorosso, Miriam Sette. Presenti anche Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante con le rispettive mogli.