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Roma Femminile, Piovani post-Napoli:" Vittoria straordinaria in dieci. Dobbiamo continuare su questa strada"

Roma Femminile
di Francesca Altobelli
Piovani
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Al termine della sofferta e fondamentale vittoria per 2-1 contro il Napoli allo stadio "Tre Fontane", il tecnico giallorosso Gianpiero Piovani ha analizzato la prestazione della squadra, partendo dall'episodio che ha condizionato gran parte del match:
"Logicamente è una bellissima vittoria, ottenuta lottando in 10 uomini dopo appena 20 minuti per l'espulsione di Bianca Vergani — che oggi, tra l'altro, compie gli anni. A fine primo tempo le ho detto di non preoccuparsi, perché queste cose fanno parte del gioco e possono succedere. Abbiamo fatto una partita straordinaria e voglio valorizzare questo aspetto: nonostante la stanchezza di molte ragazze, sono riuscite a tirar fuori quel qualcosa che c'è sempre stato, ma oggi ancora di più. Giocare in 10 per 75-80 minuti non era affatto facile."
Nel secondo tempo la Roma ha dominato il campo nonostante l'inferiorità numerica...
"Sì, sono state le ragazze ad alternare con grande intelligenza una pressione alta a momenti di attesa. Siamo state molto brave a indirizzarle sull'esterno, dove siamo andati molto forte a recuperare palla per poi ripartire in transizione offensiva. Ripeto, in questo dobbiamo ancora migliorare molto: ci è già successo in altre partite, creiamo tanto ma a volte siamo un po' frenetici nell'ultimo passaggio. Nonostante tutto, però, le ragazze erano molto stanche e non era facile, quindi è assolutamente comprensibile."
Adesso arriva un altro big match contro il Como 1907...
"Sicuramente andremo ad affrontare questa partita con una consapevolezza diversa dopo una prestazione così. Ma lo eravamo già dopo la vittoria di sabato scorso contro la Juventus: anche lì abbiamo fatto un grande successo, e le ragazze sono cresciute in consapevolezza e autostima. Le vedi anche in allenamento, si divertono, ridono e scherzano, ma logicamente poi pedalano sodo come è giusto che sia."
C'è una spensieratezza che fa ben sperare per il futuro?
"Sì, questa spensieratezza è un'arma molto positiva per noi in questo momento, che ci può portare a traguardi importanti. Ovviamente dobbiamo tenere i piedi ben saldi per terra e lavorare sempre con grande umiltà: come dico sempre, siamo una 'squadra operaia' ma allo stesso tempo consapevole di essere forte a livello tecnico e tattico. Dobbiamo continuare su questa strada. Io, ripeto, sono felice per loro, anche perché mi sto divertendo anch'io da allenatore."

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