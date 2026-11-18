sabato 12 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Tre Fontane. In vista della nona giornata di Serie A Women, la Roma Femminile si prepara ad ospitare l' Inter . La sfida andrà in scenaallo stadio

A partire da oggi, mercoledì 18 novembre dalle ore 12:00, è aperta la fase unica di vendita dei tagliandi per assistere all'incontro.

I biglietti sono disponibili esclusivamente in formato digitale sul sito ufficiale asroma.com e tramite il Contact Center. È consentito l'acquisto di un massimo di 4 tagliandi per singola transazione.

Per quanto riguarda i prezzi: 10 euro per la Tribuna Est e 15 euro per la Tribuna Ovest (sono previste riduzioni dedicate agli Under 16).

Per la gara sono disponibili anche i pass per l'area hospitality e l'esclusiva experience "Meet&Greet", che permetterà di incontrare alcune calciatrici giallorosse al termine della partita.

(asroma.com)