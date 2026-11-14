Roma Femminile, Piemonte: "La cosa più importante è fare punti. È stata una partita tosta"Roma Femminile
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Ndicka, spunta la clausola sul contratto: il difensore incasserà il 20% di un'eventuale cessione
Evan Ndicka è uno dei pilastri della Roma di Gian Piero Gasperini. Il difensore ivoriano rappresenta da anni una garanzia in casa Roma prestazioni e affidabilità fisica. Il suo contratto con il club...
Villar torna a Roma: il centrocampista spagnolo tra le vie del centro della Capitale insieme alla compagna
Gonzalo Villar non ha mai dimenticato Roma e la Roma. Il centrocampista spagnolo, attualmente in forza all'Elche, ha più volte ricordato la sua esperienza in giallorosso ammettendo di essere rimasto m...
Roma Femminile, Piovani: "La squadra ha un grande cuore. Ora dobbiamo recuperare energie perché con il Benfica c'è un'altra finale"
Settimo successo su altrettante partite per la Roma Femminile di Gian Piero Piovani che non arresta il proprio cammino vincendo una partita pazza contro il Parma. Al Tre Fontane finisce 6-5 per le gia...