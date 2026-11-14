Roma Femminile, Piemonte: "La cosa più importante è fare punti. È stata una partita tosta"

Villar torna a Roma: il centrocampista spagnolo tra le vie del centro della Capitale insieme alla compagna

nov 14, 18:24

Gonzalo Villar non ha mai dimenticato Roma e la Roma. Il centrocampista spagnolo, attualmente in forza all'Elche, ha più volte ricordato la sua esperienza in giallorosso ammettendo di essere rimasto m...