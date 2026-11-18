Parma-Roma a Sozza: il fischietto di Seregno torna dopo il match Champions contro il Verona. I giallorossi sono la squadra più arbitrata in carrieraFocus
Leggi anche
APPENA ARRIVATO
Coppe Europee? Tifa con noi!
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Parma-Roma, dalle 16 la vendita dei biglietti per il settore ospiti: le info
Arrivato il via libera del CASMS, scatta la vendita dei tagliandi per il settore ospiti dello stadio Ennio Tardini in vista della sfida tra Parma e Roma, in programma sabato alle ore 18:00. I tifosi...
Roma-Endrick, dalla Spagna: Mourinho non tratterrà il brasiliano contro la sua volontà
Il futuro di Endrick al Real Madrid resta uno dei temi caldi del mercato internazionale. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, la posizione del club e di José Mourinho sulla gestione del...
Se la Roma ricomincia a fare paura
Alla fine l’unico innocente, che infatti si è preoccupato subito di scusarsi dopo aver capito che avrebbe potuto essere annoverato anche lui tra “i motivi di disturbo” della stagione della Roma, è Wal...