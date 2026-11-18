La Roma torna in campo sabato alle ore 18:00 in casa del Parma. A dirigere il match del Tardini sarà Simone Sozza. Il fischietto di Seregno sarà coadiuvato dagli assistenti Di Gioia e Politi. Il quarto uomo è Sacchi. Mentre al VAR ci sarà Di Paolo e AVAR Prontera.

Arbitro: Sozza

Assistenti: Di Gioia-Politi

IV uomo: Sacchi

VAR: Di Paolo

AVAR: Prontera

(aia-figc.it)