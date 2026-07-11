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Femminile, il saluto di Rossettini: "Avrete un tifoso in più che vi seguirà in ogni vostra impresa"

Roma Femminile
di FedericoL
sabato, 11 luglio 2026 alle 15:29
rossettini
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Dopo un'annata trionfale, Luca Rossettini non sarà più il tecnico della Roma Femminile, alla cui guida ci sarà Piovani. L'ex tecnico delle giallorosse ha salutato così su Instagram: "Ho lasciato passare qualche giorno per riordinare le idee ma ora è arrivato per me il momento dei saluti.Siamo partiti un anno fa come una squadra da rifondare e oggi saluto un gruppo maturo e vincente che inizierà la nuova stagione potendo difendere due titoli prestigiosi come scudetto e coppa italia, una finale di supercoppa da giocare e con la champions league da disputare senza preliminari. La Roma merita il meglio e in cuor mio so di averci provato sempre con tutto me stesso.So di lasciare in ottime mani. Un grande in bocca al lupo a mister Piovani e a un gruppo di ragazze splendide. Avrete un tifoso in più che vi seguirà in ogni vostra impresa. Un grazie sentito a tutto lo staff per aver condiviso con professionalità e passione un viaggio meraviglioso. E infine un ringraziamento e un caro saluto a tutti i tifosi di queste campionesse che ci hanno fatto sentire “mai soli” in questa stagione pazzesca…Grazie di Cuore!"

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