Amichevoli estive, anche la Roma Femminile sfiderà il Borussia Dortmund il 15 agosto

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
La Roma si inserisce nella corsa per Saël Kumbedi. Secondo quanto rivelato da Foot Mercato, il terzino destro francese, attualmente in forza al Wolfsburg, è destinato a lasciare la Germania dopo la r...
Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha incontrato il Ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, e ha risposto ad alcune domande sulle sue prossime mosse. In merito alla possibile acco...
Si complica la corsa per Alejandro Garnacho, profilo recentemente finito nel mirino della Roma. Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, il Napoli si è inserito nella corsa al ventunenne argentino con...
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