VIDEO - Totti ricorda il Mondiale 2006: "Non c'è solo una parola per descriverlo"

Sono iniziati i Mondiali 2026 e sono passati, quindi, già 20 anni dall'indimenticabile vittoria dell'Italia nel 2006. Uno dei protagonisti fu Francesco Totti che si laureò campione del mondo dopo aver recuperato in extremis dal grave infortunio al perone e alla caviglia. La leggenda giallorossa è stato ospite in un video di Gqsports in cui gli è stata chiesta una parola per descrivere ogni edizione del Mondiale dal 1994. Sulla vittoria di Berlino, Totti si è espresso così: "Non c'è solo una parola, troppe ce ne stanno".



