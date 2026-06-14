VIDEO - Calafiori pensa sempre alla Roma: scatenato sulle note di "Campo Testaccio"

Riccardo Calafiori non dimentica mai la Roma. Protagonista di una stagione trionfale, in cui ha vinto la Premier League con la maglia dell'Arsenal e ha sfiorato anche la Champions League uscendo sconfitto ai calci di rigore nella finale contro il PSG, il classe 2002, romano e romanista, ha mostrato ancora una volta il suo attaccamento verso i colori giallorossi. Durante le sue vacanze, come si vede nel video, Calafiori ha cantato a squarciagola il celebre brano "Campo Testaccio". Proprio come se fosse in Curva Sud. Il calciatore dell'Arsenal si trovava a Fregene, in compagnia dell'artista Romantico.



