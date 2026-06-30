Calciomercato Roma, in arrivo i rinnovi di Cristante e Mancini: decisivo l'incontro Riso-D'Amico

La Roma si appresta a chiudere i rinnovi di due dei suoi senatori. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'agente Beppe Riso ha incontrato a Trigoria il direttore sportivo giallorosso, Tony D'Amico, per definire i dettagli finali dei contratti.

L'esito del vertice è stato positivo e a breve verranno annunciati ufficialmente i rinnovi contrattuali di Bryan Cristante e Gianluca Mancini. La doppia firma rappresenta una mossa strategica per la dirigenza, intenzionata a confermare il nucleo della rosa come richiesto da Gasperini in vista della partecipazione alla prossima Champions League.

(gazzetta.it)