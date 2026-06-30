News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Calciomercato Roma, in arrivo i rinnovi di Cristante e Mancini: decisivo l'incontro Riso-D'Amico

Mercato
di Paolo Rosi
martedì, 30 giugno 2026 alle 20:38
mancini cristante allenamento
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma si appresta a chiudere i rinnovi di due dei suoi senatori. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'agente Beppe Riso ha incontrato a Trigoria il direttore sportivo giallorosso, Tony D'Amico, per definire i dettagli finali dei contratti.
L'esito del vertice è stato positivo e a breve verranno annunciati ufficialmente i rinnovi contrattuali di Bryan Cristante e Gianluca Mancini. La doppia firma rappresenta una mossa strategica per la dirigenza, intenzionata a confermare il nucleo della rosa come richiesto da Gasperini in vista della partecipazione alla prossima Champions League.
(gazzetta.it)
VAI ALLA NOTIZIA

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 17:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

mile svilar 2

Calciomercato Roma: tentativo della Juventus per Svilar. Muro altissimo dei giallorossi

giu 30, 23:00

Muro altissimo della Roma. Durante la notte passata la Juventus ha fatto un tentativo per Mile Svilar, un sondaggio per capire le intenzioni riguardo al futuro del portiere giallorosso, ma oltre il qu...

dybala 2

Calciomercato Roma: possibile accelerata per il rinnovo di Dybala. Il club è ottimista

giu 30, 22:26

Superata la scadenza del 30 giugno, in casa Roma è arrivato il momento per programmare le prossime mosse. Tra queste, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano in un video sul suo canale Youtube, ci...

bologna roma gasperini

Calciomercato Roma: atteso confronto tra Gasperini, D'Amico e la proprietà per definire il budget

giu 30, 22:08

Ore calde in casa Roma. La famiglia Friedkin ha deciso di non cedere alcun big prima del 30 giugno, nonostante l'esigenza di farlo. Nelle prossime ore, però, come riferito da Gianluca Di Marzio nel co...

NOTIZIE POPOLARI
mile svilar

Calciomercato Roma, la Juve piomba su Svilar: i giallorossi rifiutano l'offerta ufficiale da 40 milioni di euro bonus inclusi

giu 30, 11:11
svilar 2

Calciomercato Roma, contatto diretto con la Juventus per Svilar: per i giallorossi è una pedina fondamentale

giu 30, 9:51
dybala e gasp

Gasp vuole l'attacco da favola, due richieste a D'Amico: prendere Mason e rinnovare Paulo

giu 30, 8:20
bologna roma gasperini

Calciomercato Roma: atteso confronto tra Gasperini, D'Amico e la proprietà per definire il budget

giu 30, 22:08
collagepezzo

Su misura per Gasperini: 6 nomi (di fantasia) per il mercato della Roma (VIDEO)

giu 30, 11:39
dan ryan corbin friedkin

Roma, la speranza è di una multa dai 10 ai 12 milioni di euro

giu 30, 11:47
VAI AL CANALE
Foto
Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

La festa Champions

La festa Champions

Ultima partita

Serie A

CalendarioRisultati

Regular Season

SquadraPtGVNPGFGS+/-
1
Genoa
00000000
2
Venezia
00000000
3
Como
00000000
4
Udinese
00000000
5
Parma
00000000
6
Cagliari
00000000
7
Torino
00000000
8
Monza
00000000
9
Sassuolo
00000000
10
Frosinone
00000000
11
Lecce
00000000
12
Roma
00000000
13
Inter
00000000
14
Atalanta
00000000
15
AC Milan
00000000
16
Juventus
00000000
17
Lazio
00000000
18
Napoli
00000000
19
Fiorentina
00000000
20
Bologna
00000000

Loading